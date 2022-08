Parque de Merendas da Raposa inaugurado com muita música e animação (C/Fotos)

Foram muitas as pessoas que compareceram esta tarde, 6 de agosto, à inauguração do Parque de Merendas da Raposa. A cerimónia começou pelas 18h e contou com a presença de vários autarcas do Concelho.

Coube ao presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, juntamente com a presidente da Junta de Freguesia da Raposa, Cristina Casimiro, descerrar a Placa alusiva à inauguração do Parque Merendas da Raposa.

A cerimónia contou com muita animação, desde a presença do músico Jorge Paulo, até às atuações de vários grupos de rancho Folclórico, entre eles: o Rancho Folclórico “Os camponeses” da raposa”, Rancho Folclórico da casa do povo de Alpiarça e o Rancho Folclórico Ceifeiras de Porto de Muge.

O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, num discurso dirigido à população do concelho referiu ” que esta é a primeira fase da requalificação” uma vez que a Câmara pretende, já para o próximo ano, construir um parque de estacionamento para autocaravanas. “Estamos a colocar este parque hoje à disposição mas com o objetivo de podermos alargar esta intervenção” , referiu.

Em declarações ao jornal O Almeirinense, Pedro Ribeiro conta que a Câmara decidiu avançar para a requalificação deste espaço, tendo em conta que o parque, concebido inicialmente nos anos 90, estava a ficar degradado. “ Ao longo dos anos o parque ficou degradado. Sendo este um espaço emblemático, era a altura de fazermos essa requalificação”, explica Pedro Ribeiro. Segundo o autarca, a câmara decidiu fazer esta intervenção “através de administração direta” com o objetivo de “criar todas as condições necessárias” para que este espaço possa ser “requalificado e possa ser usufruído” pela população do concelho.

As obras consistiram na requalificação do palco que, anteriormente, possuía uma cobertura que não fazia face às necessidades do parque; a substituição de todas as mesas e bancos, que remontavam aos anos 90 ; a requalificação das casas de banho que foram construídas a pensar nas pessoas com mobilidade reduzida; a introdução de grelhadores espalhados por todo o parque e ainda construção de um local para as pessoas lavarem a louça. “Estamos a falar de uma requalificação de grande dimensão. O espaço está, claramente, mais bonito e agradável”, acrescenta Pedro Ribeiro.

As pessoas que decidiram assistir à inauguração do novo parque tiveram a oportunidade de usufruir uma churrascada de forma totalmente gratuita.