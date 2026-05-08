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Câmara de Santarém na inauguração Expocaça

Por: Redação 08 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal de Santarém esteve na abertura da Expocaça 2026, a maior feira da fileira da caça a nível nacional, que decorre em Santarém.

O Município marca presença com um espaço próprio, onde dá visibilidade e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelas nossas associações de caçadores do concelho.

“Valorizar estas associações é reconhecer o seu papel ativo na dinamização do território, na gestão sustentável dos recursos e na preservação das tradições locais. Santarém orgulha-se em receber uma vez mais a Expocaça 2026, que afirma o nosso território como palco de referência nacional para a fileira da caça”, destaca o vereador Emanuel Campos.

De 8 a 10 de Maio, no Cnema, em Santarém, todos os que se interessam pela Caça vão novamente ter a oportunidade de conhecer todas as novidades do setor, na maior Feira de Caça nacional. A Expocaça conta com o apoio e o empenho das diversaas entidades do setor, com destaque para a ANPC, Associação Portuguesa de Matilhas de Caça Maior, Clube Português de Monteiros, CNCP, Fencaça, SCI-Lusitânea Chapter. É com eles que contamos para oferecer um vasto e diversificado programa de actividades paralelas.

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