Equipas do concelho já conhecem sorteio do Campeonato Distrital 2º Divisão Seniores

O sorteio do Campeonato Distrital 2ª Divisão Seniores realizou-se, esta segunda-feira, 5 de setembro, na sede da Associação de Futebol de Santarém. Num universo de 23 equipas, divididas em duas séries, as equipas do concelho—União Futebol Clube de Almeirim, o Grupo Desportivo Benfica do Ribatejo e o ADCR Paço dos Negros— tomaram conhecimento do calendário e dos seus respetivos adversários.

União Futebol Clube de Almeirim:

1ª jornada (09-10-2022): UFC Almeirim – ACR Espinheirense

2ª jornada | 16-10-2022: Rio Maior SC, SAD “B” – UFC Almeirim

3ª jornada | 23-10-2022: UFC Almeirim – GD Rebocho

4ª jornada | 30-10-2022: CCRD Moçarriense – UFC Almeirim

5ª jornada | 06-11-2022: UFC Almeirim – GD Forense

6ª jornada | 13-11-2022: GD Benfica Ribatejo – UFC Almeirim

7ª jornada | 20-11-2022: UFC Almeirim – ADRC Paço Negros

8ª jornada | 27-11-2022: GD Marinhais – UFC Almeirim

9ª jornada | 01-12-2022: UFC Almeirim – SCD Glória

10ª jornada | 04-12-2022: CD Vilarense – UFC Almeirim

11ª jornada | 11-12-2022: UFC Almeirim – AREPA

Segunda Volta

12ª jornada | 18-12-2022: ACR Espinheirense – UFC Almeirim

13ª jornada | 08-01-2023: UFC Almeirim – Rio Maior SC, SAD “B”

14ª jornada | 15-01-2023: GD Rebocho – UFC Almeirim

15ª jornada | 22-01-2023: UFC Almeirim – CCRD Moçarriense

16ª jornada | 05-02-2023: GD Forense – UFC Almeirim

17ª jornada | 12-02-2023: UFC Almeirim – GD Benfica Ribatejo

18ª jornada | 19-02-2023: ADRC Paço Negros – UFC Almeirim

19ª jornada | 26-02-2023: UFC Almeirim – GD Marinhais

20ª jornada | 05-03-2023: SCD Glória – UFC Almeirim

21ª jornada | 12-03-2023: UFC Almeirim – CD Vilarense

22ª jornada | 19-03-2023: AREPA – UFC Almeirim

Grupo Desportivo Benfica do Ribatejo

1ª jornada (09-10-2022): AREPA – GD Benfica Ribatejo

2ª jornada | 16-10-2022: GD Benfica Ribatejo – ADRC Paço Negros

3ª jornada | 23-10-2022: GD Marinhais – GD Benfica Ribatejo

4ª jornada | 30-10-2022: GD Benfica Ribatejo – SCD Glória

5ª jornada | 06-11-2022: AC Pernes – GD Benfica Ribatejo

6ª jornada | 13-11-2022: GD Benfica Ribatejo – UFC Almeirim

7ª jornada | 20-11-2022: ACR Espinheirense – GD Benfica Ribatejo

8ª jornada | 27-11-2022: GD Benfica Ribatejo – Rio Maior SC, SAD “B”

9ª jornada | 01-12-2022: GD Rebocho – GD Benfica Ribatejo

10ª jornada | 04-12-2022: GD Benfica Ribatejo – CCRD Moçarriense

11ª jornada | 11-12-2022: GD Forense – GD Benfica Ribatejo

Segunda Volta

12ª jornada | 18-12-2022: GD Benfica Ribatejo – AREPA

13ª jornada | 08-01-2023: ADRC Paço Negros – GD Benfica Ribatejo

14ª jornada | 15-01-2023: GD Benfica Ribatejo – GD Marinhais

15ª jornada | 22-01-2023: SCD Glória – GD Benfica Ribatejo

16ª jornada | 05-02-2023: GD Benfica Ribatejo – AC Pernes

17ª jornada | 12-02-2023: UFC Almeirim – GD Benfica Ribatejo

18ª jornada | 19-02-2023: GD Benfica Ribatejo – ACR Espinheirense

19ª jornada | 26-02-2023: Rio Maior SC, SAD “B” – GD Benfica Ribatejo

20ª jornada | 05-03-2023: GD Benfica Ribatejo – GD Rebocho

21ª jornada | 12-03-2023: CCRD Moçarriense – GD Benfica Ribatejo

22ª jornada | 19-03-2023: GD Benfica Ribatejo – GD Forense

ADCR Paço dos Negros

1ª jornada (09-10-2022): ADCR Paço Negros – GD Forense

2ª jornada | 16-10-2022: GD Benfica Ribatejo – ADCR Paço Negros

3ª jornada | 23-10-2022: AREPA – ADCR Paço Negros

4ª jornada | 30-10-2022: ADCR Paço Negros – GD Marinhais

5ª jornada | 06-11-2022: SCD Glória – ADCR Paço Negros

6ª jornada | 13-11-2022: ADCR Paço Negros – AC Pernes

7ª jornada | 20-11-2022: UFC Almeirim – ADCR Paço Negros

8ª jornada | 27-11-2022: ADCR Paço Negros – ACR Espinheirense

9ª jornada | 01-12-2022: Rio Maior SC, SAD “B” – ADCR Paço Negros

10ª jornada | 04-12-2022: ADCR Paço Negros – GD Rebocho

11ª jornada | 11-12-2022: CCRD Moçarriense – ADCR Paço Negros

Segunda Volta

12ª jornada | 18-12-2022: GD Forense – ADCR Paço Negros

13ª jornada | 08-01-2023: ADCR Paço Negros – GD Benfica Ribatejo

14ª jornada | 15-01-2023: ADCR Paço Negros – AREPA

15ª jornada | 22-01-2023: GD Marinhais – ADCR Paço Negros

16ª jornada | 05-02-2023: ADCR Paço Negros – SCD Glória

17ª jornada | 12-02-2023: AC Pernes – ADCR Paço Negros

18ª jornada | 19-02-2023: ADCR Paço Negros – UFC Almeirim

19ª jornada | 26-02-2023: ACR Espinheirense – ADCR Paço Negros

20ª jornada | 05-03-2023: ADCR Paço Negros – Rio Maior SC, SAD “B”

21ª jornada | 12-03-2023: GD Rebocho – ADCR Paço Negros

22ª jornada | 19-03-2023: ADCR Paço Negros – CCRD Moçarriense

Os sorteios foram transmitidos em direto na página de Facebook da Associação de Futebol de Santarém.