Mulheres paraquedistas promovem 17º Encontro Nacional em Almeirim

O concelho de Almeirim recebe o 17º Encontro Nacional de Mulheres Boinas Verdes (paraquedistas), no próximo dia 8 de outubro, na Quinta da Feteira, em Fazendas de Almeirim. Esta é a primeira vez que o evento se realiza em Almeirim.

O evento contará com a presença de Isabel Bandeira de Mello, também gentilmente conhecida por Isabel Rilvas, que foi a pioneira das mulheres paraquedistas na Península Ibérica e impulsionadora da criação das enfermeiras paraquedistas que combateram na guerra do ultramar. Isabel foi também a primeira mulher piloto acrobata da Península Ibérica.

As enfermeiras paraquedistas foram um grupo composto por 46 mulheres portuguesas que, entre 1961 e 1974, durante o confronto entre as Forças Armadas Portuguesas e as forças organizadas pelos movimentos de libertação das antigas províncias ultramarinas Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, participaram da Guerra do Ultramar no tratamento de feridos e doentes, assim como no auxílio a civis.

Na iniciativa estarão presentes cerca de 40 mulheres paraquedistas e será efetuado almoço, onde está incluída uma homenagem às mulheres paraquedistas que estão no ativo, às que já passaram à disponibilidade e àquelas que já faleceram, seguindo-se um momento de convívio ao longo da tarde.

Desde a abertura deste ramo às mulheres, cerca de 400 militares paraquedistas já ingressaram nesta força.