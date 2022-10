Equipa da Leta/FontSalem vence Grande Prémio Empresarial de Karting NERSANT

A equipa da empresa Leta/Font Salem foi a vencedora do Grande Prémio Empresarial de Karting, que teve lugar no sábado, 22 de outubro, no Funpark – Kartódromo de Fátima. A equipa da Momsteel 1 ficou em segundo lugar no pódio e a J.J.M. Esperanças, em terceiro.

Mais de 60 colaboradores de empresas da região reuniram na manhã do dia 22 de outubro no Kartódromo de Fátima para participar no Grande Prémio Empresarial de Karting da NERSANT, evento outdoor que nesta edição contou com 13 equipas participantes.

Momsteel 1; Momsteel 2; Olitrem; Soladvance; Aval TN; Jlbbat – Construções Metálicas; Resincás; Egocultum; Next Step; Autembal; J.J.M Esperanças; Leta / Font Salem; e NERSANT foram as 13 equipas em prova e que durante 3 horas sem parar correram por um lugar no pódio.

A grande vencedora foi a equipa da Leta / Font Salem, que repete a vitória do ano passado. Em segundo lugar, manteve-se a equipa Momsteel 1 e em terceiro lugar, firmou-se a empresa J.J.M. Esperanças. Os prémios foram entregues pelo Presidente da Comissão Executiva da NERSANT, António Campos.

Esta foi a 23.ª edição do GP Karting, evento outdoor que, ano após ano, tem constituído um espaço de convívio entre empresas, contribuindo, ao mesmo tempo, para promover o espírito de equipa e competitividade das empresas da região através do reforço dos laços entre colegas de trabalho. Para além disso, o encontro entre diversas empresas constitui ainda uma oportunidade de networking empresarial que pode levar ao reforço de laços económicos entre as diversas empresas presentes.