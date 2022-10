Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim reconhecido selo Escola Gandhi

Na segunda edição do “Prémio Gandhi de Educação para a Cidadania”, subordinado ao tema “Os Oceanos”, o Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim foi reconhecido, novamente, com o selo Escola Gandhi, entre 30 escolas vencedoras das cerca de 100 candidaturas de Portugal continental, Açores e de uma escola portuguesa de Moçambique.

A cerimónia de entrega do prémio realizou-se hoje no Centro Hindu, em Lisboa. Pelo AEFA receberam o prémio, das mãos do Ministro da Educação, João Costa, os alunos Rita Eloio e Duarte Paulino, do 6° ano, acompanhados pela professora coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento, Ana Isabel Rodrigues e pela diretora do agrupamento, Conceição Pereira.

No discurso de encerramento, o Ministro da Educação anunciou o tema da próxima edição deste prémio: “A cidadania começa em nós – transformar a educação”.

Este prémio pretende honrar e dar a conhecer Mahatma Gandhi como um dos grandes líderes pacifistas do Sec. XX na luta pela dignidade da pessoa humana, e a visão humanista das suas ideias no combate à intolerância, à discriminação e ao autoritarismo.

O trabalho desenvolvido no AEFA e premiado (cujo vídeo promocional já aqui divulguei) surgiu no contexto do desenvolvimento de uma cultura humanista, centrada na pessoa, na dignidade humana e na ação sobre o mundo enquanto bem comum a preservar, desafio este reforçado pelo Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e pela Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, documentos de referência para apoiar o trabalho da componente de Cidadania e Desenvolvimento como espaço curricular próprio.

A diretora felicitou os professores e alunos do AEFA envolvidos no projeto. “Continuamos, oficialmente e com muito orgulho, Escola Gandhi! Saibamos, sempre, honrar este selo.”