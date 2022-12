Os CTT voltam a receber as cartas ao Pai Natal

Já pode pedir aos pequenos aí em casa que escrevam a sua carta e a coloquem entreguem no Ponto CTT ou Loja, para que os CTT a possam entregar ao Pai Natal. Nesta ação, todas as cartas serão respondidas, mas é importante tenham uma morada do remetente para que o Pai Natal dos CTT saiba para onde enviar a resposta.

A magia do Natal já anda no ar e, aos CTT, já começaram a chegar, de forma espontânea, as cartas dirigidas ao Pai Natal, escritas por muitas crianças do nosso País, de norte a sul e ilhas. Esta é uma iniciativa que adensa a magia que se vive nesta altura do ano e que ajuda a manter a tradição e a promover o espírito desta quadra.



O Pai Natal dos CTT nasceu graças à espontaneidade de crianças que lhe escreviam cartas. Foi a partir de 1985 que os CTT começaram a ajudar o Pai Natal, respondendo a todas elas e enviando também uma pequena lembrança a cada criança. Esta é uma iniciativa icónica dos CTT que desperta nas crianças a habitual curiosidade à volta de tudo o que faz parte do Natal e há uma curiosidade nesta ação: estas são as únicas cartas que podem circular sem selo.

Para o efeito, os CTT contam com o “escritório do Pai Natal” e mobilizam sempre uma equipa especial de ajudantes que se dedica a tempo inteiro para garantir que todas as crianças (e alguns graúdos) recebem uma resposta, ajudando todos a manter o sonho do Natal bem vivo. A estas cartas de respostas os CTT juntarão um pequeno presente simbólico, que não pode saber-se qual é para não estragar a surpresa.



Espera-se que este ano o Pai Natal dos CTT receba cerca de 160 mil cartas. As cartas são destinadas aos locais mais comuns como o “Pólo Norte” e a “Lapónia”, mas também aos destinos mais imaginários como “A Terra do Frio” ou “O Caminho das Estrelas”.



Para muitas crianças escrever ao Pai Natal dos CTT é a primeira experiência na escrita de uma carta, permitindo conhecer um meio tradicional de comunicação numa era digital.

