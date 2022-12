Ecolezíria investe em novo sistema de lavagem e higienização de fardamento

mpresa Intermunicipal de recolha e tratamento de resíduos urbanos – investiu cerca de 158 mil euros num novo sistema profissional de tratamento e limpeza do fardamento de proteção individual dos seus funcionários, de forma a melhorar a imagem e garantir maior higiene e segurança do trabalho em tarefas operacionais.

Esta aquisição de serviços permite aos vários funcionários da Ecolezíria entregarem todo o seu fardamento no final de cada dia de trabalho, a fim de o mesmo ser devidamente higienizado, respondendo às exigências regulamentares, de forma a garantir a higiene e a segurança dos colaboradores que prestam um serviço em contacto com resíduos de natureza diversa e com riscos de contaminação.

“Este processo já se encontrava planeado pela Ecolezíria, para podermos melhorar, significativamente, as condições de trabalho dos nossos colaboradores. Até agora a higienização dos equipamentos tem sido levada a cabo por cada funcionário nos seus domicílios. No entanto, os seus equipamentos e fardamentos, por serem específicos para o desempenho das suas tarefas e por exigirem contacto com resíduos diversos, não devem ser higienizados em máquinas comuns nem devem ser misturados com a roupa das suas famílias,” explica Dionísio Mendes, administrador da Ecolezíria.

Este contrato de aquisição de serviços de aluguer operacional tem a duração de três anos e tem como principal objetivo salvaguardar o bem-estar social dos funcionários da Ecolezíria e garantir a salubridade do seu trabalho.