A Seleção Nacional feminina sub-18 jogou, esta terça-feira, o primeiro de dois encontros de preparação com a seleção da Finlândia, mas as jogadoras de Almeirim viram a estreia ser adiada. Conjunto Nacional venceu o primeiro de dois jogos encontros com a Finlândia, por 1-0

A equipa orientada por Ricardo Tavares entrou em campo, no relvado principal da Cidade do Futebol. Matilde e Madalena Costa ficaram no banco, mas podem ter a estreia na próxima quinta-feira, pelas 10h30.