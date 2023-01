Uma ideia começada há 20 anos

Assinalando-se no próximo dia 26 os vinte anos da primeira reunião preparatória para a instalação do Rotary Club de Almeirim, pretendem celebrar esse facto e simultaneamente dar início a um programa de comemorações do vigésimo aniversário do clube, que se prolongará até ao dia 6 de junho, data de constituição oficial com a admissão em Rotary Internacional, com a realização de um Jantar-Palestra que terá como orador convidado o Secretário-Geral da EuroDefense Portugal, José Alberto Pereira.

“Numa época em que se tornou evidente o regresso do afrontamento entre as grandes potências, o tema a abordar – Geostratégia: reflexões sobre uma nova ordem mundial (uma análise dos confrontos em curso e potenciais em 2023) – prima pela atualidade, tanto mais que a geopolítica é a chave para alcançar a compreensão do que se está a passar num mundo que atravessa um processo de mudança estrutural como não acontecia desde 1945”, diz o Clube numa nota divulgada á imprensa.



Primeiro, como guerra económica (limitada ao confronto China-EUA) e agora como choque militar (por enquanto com o campo de batalha limitado à Ucrânia) e com o alargamento da guerra económica.

Na confusão que a guerra cria, nada é claro, nem óbvio ou evidente e, como sempre, as consequências são assimétricas, tanto na guerra económica como na militar. E, se as opiniões públicas têm estados de alma, os Estados são entidades frias para quem só os seus interesses e a respetiva defesa contam e importam… Assim, a geopolítica é o elemento essencial para conceptualizar as grelhas de leitura que permitam integrar e descodificar, a “espuma dos dias”,

ou os “sinais fracos”, que constituem a informação que nos rodeia.



Outro evento, que terá lugar nos dias 28 e 29 deste mês, será um Torneio de Padel, promovido em colaboração com a AlmeirINN, destinado a apoiar o programa de bolsas de estudo do clube. “A esta primeira iniciativa no campo desportivo, outras se seguirão e delas daremos oportunamente notícia, já que pretendemos proporcionar algum relevo e divulgação a estes vinte anos de atividade em prol da comunidade, traduzidos em diversas iniciativas e atividades em benefício de jovens, adultos e idosos, sempre a “dar de si sem pensar em si”, princípio que desde o início acompanha o movimento rotário a nível global”, conclui a nota do Rotary.