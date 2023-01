Nersant abre inscrições para formação de formadores

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém tem inscrições abertas para as próximas ações do curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, uma ação de 90 horas que dá acesso ao CCP – Certificado de Competências Pedagógicas, que habilita para o exercício da profissão de formador.

Em Torres Novas, a ação de formação arranca no dia 13 de fevereiro, em Ourém e Benavente, dia 15 e em Fátima, dia 16 de fevereiro. Em Santarém, a ação inicia no dia 8 de março, e em Benavente, no dia 15 do mesmo mês. O formato destes cursos de formação de formadores têm a particularidade de serem realizados em regime b-learning, ou seja, combinando ações presenciais e online.

As inscrições estão já disponíveis na área de formação do portal da NERSANT, em https://www.nersant.pt/academia/formacao-de-formadores, podendo os interessados esclarecer qualquer dúvida através do Departamento de Formação e Qualificação da associação (dfq@nersant.pt ou 249 839 500).