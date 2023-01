Sub-17 do HC Tigres marcam encontro com o SL Benfica

A equipa de Sub-17 do Hóquei Clube “Os Tigres” jogam no próximo sábado, 21 de janeiro, frente ao Sport Lisboa e Benfica, pelas 15h00, no pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

A equipa almeirinense está no 3º lugar do Campeonato Distrital/Regional | Sub-17 – 2ª Fase, com 18 pontos somados, e tem aqui uma oportunidade, se vencer, de se aproximar do topo da tabela classificativa, precisamente liderada pelo adversário desta jornada.

No domingo, 22 de janeiro, a equipa de sub-19 recebe o APAC Tojal, pelas 19h00, e a equipa de sub-15 recebe o Hóquei Clube Turquel, pelas 18h30.