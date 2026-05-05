Afonso Oliveira faz história no todo‑o‑terreno e vence Baja TT Norte aos 18 anos

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O jovem piloto Afonso Oliveira, natural de Almeirim, tornou‑se no mais jovem de sempre a vencer uma prova da categoria SSV no Campeonato Nacional de Todo‑o‑Terreno (CNTT), ao triunfar na Baja TT Norte de Portugal, disputada no passado fim de semana, por pistas dos concelhos transmontanos de Macedo de Cavaleiros, Boticas, Murça, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar. Aos 18 anos e 10 meses, Afonso Oliveira, navegado por Daniel Jordão, alcançou um feito histórico ao volante de um Polaris, em prova integrada na segunda etapa do CNTT 2026.

A Baja TT Norte contou com uma lista de 92 participantes e percorreu pistas dos concelhos de Macedo de Cavaleiros, Boticas, Murça, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar. Para além do triunfo da dupla almeirinense nos SSV, a prova ficou ainda marcada pelas vitórias de Bruno Santos, nas motos, e de Tomás Paulo, nos quads.

Na categoria SSV, a competição começou com Tiago Guerreiro a ser o mais rápido no prólogo, mas o cenário alterou‑se de forma decisiva na etapa seguinte. No primeiro setor seletivo, vários dos principais candidatos ficaram fora de prova, entre eles o próprio Tiago Guerreiro e o campeão nacional Nélson Caxias. Foi então que Afonso Oliveira e Daniel Jordão, da Santag Racing, assumiram o comando da prova, terminando a etapa na liderança absoluta, vencendo simultaneamente entre os Juniores e no Troféu Polaris RZR.

No derradeiro dia, a jovem dupla protagonizou um duelo intenso com Pedro Santinho Mendes, mantendo a liderança até final, com uma margem de apenas 15,6 segundos, confirmando um triunfo de grande maturidade competitiva. Para além da vitória absoluta nos SSV, Afonso Oliveira venceu também a classificação Júnior e conquistou o 1.º lugar no Troféu Polaris RZR.

Este resultado reveste‑se de especial importância por fazer de Afonso Oliveira o piloto mais jovem da história do CNTT a vencer uma prova na categoria SSV, confirmando o seu estatuto como uma das maiores promessas do todo‑o‑terreno nacional. O navegador Daniel Jordão foi igualmente peça fundamental neste triunfo, assegurando uma navegação segura e eficaz numa prova marcada pela dureza do percurso e pelas desistências de vários favoritos.

O Campeonato Nacional de Todo‑o‑Terreno prossegue entre 22 e 24 de maio, com a disputa do TH Clothes Raid Ferraria, em pistas dos concelhos de Abrantes, Ponte de Sor, Mação e Gavião, onde a dupla de Almeirim voltará a ser uma das referências da competição.