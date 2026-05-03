Fazendense com os olhos postos no título

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A Associação Desportiva Fazendense está a apenas duas vitórias e um empate de se sagrar campeão distrital da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Santarém. A equipa de Fazendas de Almeirim venceu o Torres Novas este domingo, dia 3 de maio, e voltou a isolar‑se no comando da competição, passando a somar 67 pontos.

Os charnecos venceram por 3‑0, com golos de Léo, Guilhas e Rafael Dias, apontados na segunda parte do encontro. O triunfo ganhou ainda maior relevância tendo em conta que o Mação, que segue na segunda posição, empatou a uma bola na mesma jornada e soma agora 64 pontos, permitindo ao Fazendense aumentar para três pontos a vantagem no topo da tabela classificativa.

A equipa mantém assim uma posição privilegiada na luta pelo título distrital, estando cada vez mais próxima de alcançar a conquista do campeonato, que foge à equipa há cerca de duas décadas.

Até final do campeonato, a formação orientada por Zé Miguel desloca‑se a Pontével na próxima jornada, recebe o Alcanenense em casa na penúltima ronda e encerra a prova no terreno do Amiense.