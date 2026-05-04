Atletismo Almeirim brilha no Meeting António Ferreira

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O Atletismo Almeirim, secção de atletismo da Associação 20 km de Almeirim, esteve em grande destaque no Meeting de Atletismo do Porto António Ferreira, realizado no passado dia 1 de maio, no Parque Desportivo de Ramalde, na cidade do Porto.

A competição, organizada pelo CAP – Clube de Atletismo do Porto, com o apoio da Associação de Atletismo do Porto, contou com a participação de cerca de 800 atletas, entre os quais 12 atletas de Almeirim, que alcançaram vários pódios e marcas de registo.

Entre os principais destaques, Lukenia Cristovão conquistou o 1.º lugar no salto em altura no escalão Sub‑14 femininos, estabelecendo recorde pessoal, recorde do clube e recorde do próprio meeting. Também no lugar mais alto do pódio esteve José Fróis, vencedor dos 1000 metros Sub‑14 masculinos, igualmente com novo recorde pessoal.

Nos 2.º lugares, destaque para Alika Pedro, nos 60 metros Sub‑12 femininos, e para a estafeta 4×60 metros Sub‑14 femininos, composta por Yasmin Moura, Lukenia Cristovão, Maria Pia Diniz e Njinga Pedro.

O clube alcançou ainda vários 3.º lugares, nomeadamente através de Simão Antunes, nos 60 metros Sub‑14 masculinos, Njinga Pedro, no salto em altura e nos 60 metros Sub‑14 femininos, ambas as provas com recordes pessoais, e da estafeta 4×60 metros Sub‑14 masculinos, constituída por José Fróis, Afonso Marinhas, Simão Antunes e Karlos Santos.

Para além dos pódios, vários atletas alcançaram resultados de relevo e melhorias de marca, com novos recordes pessoais, reforçando a boa prestação coletiva da equipa de Almeirim. Entre eles estiveram Carolina Simão, Yasmin Moura, Afonso Marinhas, Emmanuella Daddie e Maria Pia Diniz, esta última a obter ainda a segunda melhor marca nos 1000 metros Sub‑14 femininos.

A participação no Meeting António Ferreira ficou marcada pelo elevado nível competitivo, pelo espírito de equipa e pela evolução técnica dos atletas, confirmando o trabalho desenvolvido pela secção de atletismo da Associação 20 km de Almeirim, que continua a afirmar‑se nas competições nacionais de formação.