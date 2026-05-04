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Sociedade

Homem sofre queimaduras graves em acidente doméstico com óleo em Almeirim

Por: Inês Ribeiro 04 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

Um homem sofreu queimaduras graves na sequência de um acidente doméstico com óleo alimentar, ocorrido esta segunda-feira, dia 4 de maio, na zona norte da cidade de Almeirim. Pouco tempo depois, registou-se ainda uma segunda ocorrência, um incêndio em detritos num armazém na Gouxaria, no concelho de Alpiarça, que mobilizou vários meios de socorro, entre eles os Bombeiros Voluntários de Almeirim.

Segundo apurou o Jornal O Almeirinense, o alerta para a primeira ocorrência foi dado às 12h54, para um alegado incêndio numa frigideira com óleo, que terá provocado danos no exaustor de uma habitação.

Contudo, de acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, à chegada dos meios de socorro o incêndio não se confirmou. No local foi assistido um homem, do sexo masculino, que apresentava queimaduras consideradas graves, tendo recebido assistência pré-hospitalar.

Para esta ocorrência foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Almeirim, com sete operacionais e duas viaturas, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém e a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Almeirim, que tomou conta da ocorrência.

Pelas 13h13, o Veículo Urbano de Combate a Incêndios (VUCI) dos Bombeiros de Almeirim foi desmobilizado desta ocorrência para responder a um novo alerta, desta vez para um incêndio em detritos no interior de um armazém com máquinas agrícolas, na localidade de Gouxaria.

No local estiveram meios dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e dos Bombeiros Municipais de Alpiarça, num total de cinco viaturas e cerca de 15 operacionais, tendo a GNR tomado conta da ocorrência.

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