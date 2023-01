Suspensão de abastecimento em Fazendas de Almeirim

A empresa Águas do Ribatejo informa que devido a trabalhos no Sistema de Abastecimento de Água de Fazendas de Almeirim para execução de nova conduta será necessário suspender o abastecimento no dia 25 de janeiro, quarta-feira,

entre as 08h30 e as 13h00, nos seguintes locais:

. Rua Luís de Camões

. Rua Vale dos Fornos

A Águas do Ribatejo sugere aos consumidores que providenciem reservas para os consumos de água inadiáveis durante o período de falhas no abastecimento.



A AR diz ainda que não é aconselhável o consumo e a utilização da água imediatamente após a reposição do abastecimento.



Só deve consumir depois de retomada a normalidade no abastecimento, quando a água se apresentar transparente.

No caso de notar a turvação da água ou se necessitar de qualquer esclarecimento, deve contactar os nossos serviços pelo tel: 263 509 400 (dias úteis das 09h00 às 18h00) ou número verde e gratuito 800 20 20 40 (dias úteis entre as 18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados).