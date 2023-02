Distrito vai ter Academia de Futebol

A Associação de Futebol e a Câmara Municipal de Santarém vão avançar com a construção da Academia de Futebol na Quinta do Rolim, na cidade de Santarém, junto ao Complexo Aquático, no Jardim de Cima, em Santarém. A cerimónia da assinatura do protocolo de colaboração e participação recíproca aconteceu esta sexta-feira, 10 de fevereiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, e contou com a presença do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.

A assinatura deste protocolo, tem como objetivo a construção de instalações desportivas, constituídas por espaços desportivos e infraestruturas de apoio, tais como: Posto Médico, Salas de reuniões/formação, Salas técnicas e de equipamentos, Balneários; Zona de Bar; Arrumos diversos, Instalações sanitárias e Balneários; estacionamento público e privado, via principal de distribuição de tráfico, campos de futebol sete/nove e onze, bancada descoberta de apoio, bancada coberta com 904 lugares e outra descoberta com 76 lugares, e um edifício com funcionalidades de apoio. Um investimento que terá um montante global de 1.750.000 € (um milhão setecentos e cinquenta mil euros).

Para o presidente da Associação de Futebol de Santarém, Francisco Jerónimo, este é o primeiro dia de concretização de um sonho. “Este é um projeto decisivo para o desenvolvimento da atividade da Associação de Futebol de Santarém e também porque consideramos que constitui uma âncora e catalisador para a concretização à muito desejada Cidade Desportiva em Santarém”, afirmou.

O presidente da FPF, Fernando Gomes, sublinhou a importância dos apoios dos municípios para a prática desportiva e garantiu que esta será uma das academias que viram a ser construídas. “Queremos que esta infraestrutura esteja disponível para todos as meninas e meninos do distrito de Santarém possam praticar desporto e que a AFS tenha ali um espaço para formar e treinar as suas seleções distritais e, acima de tudo, que consigamos com este movimento tenhamos mais um espaço onde eventualmente possam aparecer mais jogadores e mais talento para representar as seleção nacionais quer femininas quer masculinas”, referiu.

Para o presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, “hoje é um dia importante para a história de Santarém, uma vez que estamos a criar condições para cumprir um sonho que era, ao mesmo tempo, uma ambição e uma necessidade”.