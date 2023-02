Viver o amor ao entardecer

Várias foram as manifestações de carinho e afeto que temos assistido ao longo dos anos dentro das instalações do Lar de S. José, em Almeirim.



A alegria no olhar daqueles que por várias vicissitudes da vida conseguiram chegar à longevidade em casal, é sem dúvida, o que sobressai daqueles que ainda hoje fazem desse legado algo lindo de se ver.



Recordamos os passeios nos jardins do Lar, na praia da Nazaré e em Fátima sempre que saíam em peregrinação. A D. Lucília e o Sr. Manuel eram um exemplo de cumplicidade, amizade e companheirismo que se espelhava no toque e no cuidado diário, sem grandes estravagâncias, mas com muito respeito.



Recordamos a D. Lucinda e o Sr. José que viviam um para o outro enroscando-se à noite sempre como um eterno casal de namorados. Cada vez que o Sr. José saía, mesmo que fosse para ir ao hospital, trazia sempre um miminho à esposa. Cuidados que hoje ainda nos deixam nostalgia e saudade.



O Sr. António ocupava grande parte dos seus dias a olhar pela horta, mantendo a forma como sempre encarou a vida, mas mantinha um olhar atento e afetuoso pela esposa Lucinda que por vezes não retribuía da mesma forma, mas acabava sempre por se sentir contagiada pelo amor do esposo que ainda hoje a recorda com uma lágrima no olho.

Lembramos o Sr. Armando que para além de grande companheiro era muito ligado à esposa Joaquina que adoeceu e deixou de o conhecer. O olhar triste e cansado trouxe desespero, mágoa e agonia pela perceção da separação do seu grande amor.



Hoje olhamos o Sr. José e a D. Leonor que partilham sorrisos e uma história de amor cheia de boas recordações. Após nove anos de namoro e um casamento que dura desde 1967 sem faltas de respeito, a partilha do lar é uma realidade que aceitaram sem grande dificuldade. Escolheram este local para passar mais alguns anos das suas vidas porque acreditam ser a melhor resposta pelos serviços que apresenta. Não lhes falta o amor nem o carinho daqueles que lhes são mais próximos e essa é uma realidade inegável que se espelha no olhar e no rosto do casal que para além de companheiros continuam a sua caminhada de maneira muito cúmplice.



A D. Emília e o Sr. Joaquim são hoje o sinal de afeto e resistência. Após anos de trabalho árduo e de um início de vida mais complicado em que o entrave dos pais à união dos pombinhos parecia impossibilitar a vida de casal. Conseguiram ultrapassar todas as dificuldades e hoje com filhos e netos são um exemplo de amor em casal dentro do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim.



Gostam de sorrir, aceitaram esta nova família e são um pilar e um exemplo para os mais novos que aqui trabalham. A delicadeza do Sr. Joaquim explica a sua entrega e o seu amor pela esposa que o considera um grande amigo que conseguiu passar pelo namoro à janela e pela relutância dos futuros sogros.



Hoje passeiam juntos, vivem momentos de namoro e união dentro da comunidade que os acolhe com a certeza que são um casal feliz.