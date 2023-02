Rota dos Vinhos do Tejo aposta na promoção do enoturismo da região em Portugal e no estrangeiro

Recentemente relançada, com a abertura de um espaço físico – onde há lugar para uma loja de vinhos, produtos e experiências da e na região – e com a renovação do site – também com loja on-line –, a Rota dos Vinhos do Tejo está agora apostada em mostrar as potencialidades dos vinhos e do território ao mundo. Vai fazê-lo, desde já, com a presença em quatro grandes feiras de turismo, de âmbito internacional, embora duas delas realizadas em solo português: a estreante Wine & Travel Week (21 e 22 de fevereiro), no Porto, e a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa (01 a 05 de março). No estrangeiro, segue viagem para a FINE – Wine Tourism Expo (01 e 02 de março), em Valladolid, Espanha, e para a WTM Latin America (03 a 05 de abril), em São Paulo, no Brasil.

Porque a união faz a força e a promoção do território nacional só tem a ganhar com isso, a Rota dos Vinhos do Tejo não vai sozinha, mas em ações concertadas entre as cinco Comissões Vitivinícolas do Centro de Portugal – a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo e as congéneres da Bairrada, da Beira Interior, do Dão e de Lisboa – e a própria entidade de Turismo do Centro. Nestas ações, a promoção das experiências enoturísticas assume destaque, numa estratégia articulada entre as entidades, com a divulgação das ofertas programadas pelos agentes económicos aderentes para o ano de 2023.

Na “bagagem”, a Rota dos Vinhos do Tejo leva uma mostra do que é já a oferta de enoturismo da região, com grande destaque para a Tejo Wine Route 118, produto de enoturismo criado em 2021 e que se traduz numa rota desenhada em torno dos cerca de 150 km da Estrada Nacional 118 que atravessam a região dos Vinhos do Tejo, na margem esquerda do rio, ao longo de sete concelhos, de Abrantes a Benavente, passando por Constância, Chamusca, Alpiarça, Almeirim e Salvaterra de Magos. Na Tejo Wine Route 118 são 14 os produtores com portas abertas, para todos os que os queiram visitar as suas adegas e instalações, realizar provas de vinhos e demais experiências enoturísticas, com foco no território adjacente e na gastronomia local.

Voltando ao programa das feiras, dar nota que a primeira é a Wine Travel Week, um evento organizado pela Essência do Vinho e que se estreia este ano. A vertente dedicada ao enoturismo acontece nos dias 21 e 22 de fevereiro, na Alfândega do Porto. Os primeiros dias do mês de março vão ser de azáfama, com duas feiras: de 01 a 05, a famosa BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, na FIL, no Parque das Nações; e nos dias 01 e 02, a FINE – Wine Tourism Expo, evento destinado exclusivamente a profissionais de enoturismo, que decorre em Valladolid, Espanha. No mês de abril, de 03 a 05, é tempo da equipa da Rota dos Vinhos do Tejo atravessar o Atlântico e rumar a São Paulo, no Brasil, marcando presença na WTM Latin America, evento de viagens e turismo com foco no business to business.