O árbitro António Silva decidiu premiar o bom comportamento de pais e adeptos do Marinhais e Footkart com a atribuição de um cartão branco para as equipas do Marinhais e Footkart.



O Footkart vence por 6-2 com os golos da equipa almeirinense a serem apontados por: Simão 3 , dois de Garcia e outro de Aranha.



No jogo, os pais divertiram-se e no fim ainda se cantara os parabéns ao treinador do Footkart, Bruno Custódio.