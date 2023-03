BTT: Atletas de Almeirim participam em provas em Alpiarça e Messines

No passado dia 25 de março os atletas da Academia 20Km de Almeirim/Restaurante O Pinheiro/Casas do Ambiente participaram no II Encontro Escolas Ciclismo BTT – CD “Os Águias”, em Alpiarça.

A equipa contou com a presença de nove atletas, distribuídos pelas categorias de pupilos, benjamins, infantis e juvenis de acordo com a seguinte classificação:

Pupilos masculinos: 1º – Gabriel Fidalgo; 3º – Miguel Graça

Benjamins femininos: 2º – Matilde Alves

Infantil: 19º – João Batista; 21º – Tomás Moreira e 26º – João Apolinário

Juvenil: 9º – Simão Pombas; 10º – Rodrigo Alves e 15º – João Lopes



Já no fim de semana anterior, os atletas da Academia 20Km de Almeirim/Restaurante O Pinheiro/Casas do Ambiente foram até S. Bartolomeu de Messines participar no Encontro Inter-Regional de Escolas BTT, da zona B.

A equipa contou com a presença de 7 atletas, distribuídos pelas categorias de benjamins, infantis e juvenis de acordo com a seguinte classificação:

Benjamins/Pupilos masculinos: 14º – Gabriel Fidalgo; 27º – Miguel Graça

Benjamins/Pupilos femininos: 2º – Matilde Alves

Infantil: 37º – João Apolinário

Juvenil: 20º – Simão Pombas; 21º – Rodrigo Alves e 23º – João Lopes