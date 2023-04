Rotary de Almeirim atribui distinção de Profissional do Ano a Nuno Prates

O Auditório da Casa dos Patudos foi palco, na sexta-feira, dia 21 de abril, da sessão solene de atribuição, pelo Rotary Club de Almeirim, da distinção de Profissional do Ano 2022/2023 a Nuno Prates, Conservador da Casa dos Patudos.

Uma cerimónia muito emotiva que, segundo o Presidente do Rotary de Almeirim, Eurico Henriques, é um reconhecimento justo a um colega que muito tem feito pela Casa dos Patudos. Na apresentação da biografia do homenageado, Armando Barreiro não esqueceu ainda o apoio de Nuno Prates na atribuição, pelo Rotary, de bolsas a alunos de excelência.

José Raimundo Noras, amigo e colega do Conservador lembrou os tempos de estudantes, o espírito de companheirismo do amigo e a sua natural predisposição para ajudar os colegas e os alunos. Relevou ainda a importância do seu trabalho de investigador para a compreensão da história e do conhecimento da figura e da família Relvas no seu tempo.

A cerimónia contou com um momento musical interpretado por Luís do Vale. Marcaram presença amigos, familiares, membros do Rotary Club de Almeirim e de Santarém. Não esteve presente mais nenhum elemento do executivo de Alpiarça, apenas a vereadora da oposição Fernanda Cardigo. O presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, participou na Sessão Solene e no jantar, que teve lugar na Quinta da Feteira, nas Fazendas de Almeirim.

Recebeu Nuno Prates das mãos do presidente do Rotary Club de Almeirim, um diploma, um troféu e ainda um alfinete de lapela que assinala os 20 anos da atividade do Rotary Club de Almeirim, ao serviço do bem-estar da comunidade.