A equipa de sub-17 do U. Almeirim conquistou, este domingo, o título de Campeão Interdistrital das Associações de Santarém, Leiria e Lisboa.

O vereador com a pasta do desporto, Paulo Caetano, já felicitou publicamente as atletas: “Parabéns ao União Futebol Clube de Almeirim, q a sua equipa feminina de Sub 17 se sagrou campeã Interdistrital.”