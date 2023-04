Sinos das Igrejas tocam hoje às 20h23

Hoje os sinos em todo o país vão tocar às 20h23, pela Hora Jornada Mundial da Juventude, para marcar os 100 dias para o início da Jornada Mundial da Juventude que decorre de 1 a 6 agosto em Lisboa.



Vários monumentos e Igrejas vão estar iluminados com as cores da JMJ Lisboa 2023, incluindo no nosso concelho a Igreja Paroquial de S. João Baptista de Almeirim, a Igreja Matriz de Benfica do Ribatejo e a Capela de S. José de Fazendas de Almeirim.



Estas três paróquias do concelho estão a preparar-se para acolher jovens peregrinos que aqui ficarão a pernoitar e a participar em algumas atividades durante os dias da JMJ Lisboa 2023.