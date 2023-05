GNR fiscaliza veículos pesados de mercadorias e passageiros

A Guarda Nacional Republicana (GNR) tem em marcha, entre hoje e quarta-feira, 8 a 10 de maio, uma operação de fiscalização ao transporte rodoviário em pesados de mercadorias e passageiros, no âmbito da RoadPol.

Em comunicado, a GNR explica que a operação, desenvolvida em território nacional continental, será orientada nas “vias mais críticas” da responsabilidade daquela força militar “e onde se verifique um maior volume de tráfego deste tipo de veículos” de forma a promover a segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas.

A operação decorre no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Transito (RoadPol), organização que foi estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa, com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias.

A GNR tornou-se membro da RoadPol no final de 2021, passando a integrar no seu planeamento operacional, as operações planeadas pela referida organização.

No âmbito do planeamento anual efetuado pela RoadPol, a GNR pretende com esta ação “sensibilizar também a sociedade para comportamentos mais seguros por parte dos condutores e passageiros, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas”.

A RoadPol vai fazer ações de controlo de veículos pesados de mercadorias e passageiros, com o objetivo de melhorar a segurança rodoviária, a sustentabilidade, a concorrência leal e as condições de trabalho em transporte rodoviário, através do cumprimento dos regulamentos existentes.

Segundo a força militar, esta operações “dirigidas a fatores, grupos e locais de risco, pretendem não só proporcionar uma melhor segurança rodoviária, mas também aumentar a eficácia e a qualidade dos serviços prestados pela GNR aos utentes das vias”.