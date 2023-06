Quinta da Alorna recomenda quatro vinhos para o Verão

Verão é sinónimo de encontros ao ar livre e brindes que abraçam as saudades. Para a temporada que se avizinha, a Quinta da Alorna propõe quatro vinhos frescos, que fazem jus à alegria e vivacidade desta época: Quinta da Alorna Colheita Branco, Quinta da Alorna Colheita Rosé, Quinta da Alorna Sauvignon Blanc e Quinta da Alorna Reserva Arinto&Chardonnay.

Quinta da Alorna Colheita Branco

Este vinho de cor amarela-esverdeada resulta da combinação de três elegantes castas: Fernão Pires, Arinto e Sauvignon Blanc. Nas notas de aroma distingue-se o paladar a frutos tropicais e citrinos, predominando o ananás e limão, que integrados com ligeiro toque vegetal do Sauvignon Blanc atribuem ao Quinta da Alorna Colheita Branco um sabor fresco e muito delicado, traduzindo-se num final de boca vivo e agradável.A sugestão da Quinta da Alorna harmoniza com pratos de Peixe, marisco, saladas, sushi e carnes brancas. PVP: 4,49€

Quinta da Alorna Colheita Rosé

Para almoços descontraídos ou jantares ao pôr do sol, o Quinta da Alorna Colheita Rosé apresenta-se como a melhor opção por harmonizar com aperitivos, saladas e sushi. Este vinho de cor rosada, produzido através das uvas Tinta Roriz e Syrah, caracteriza-se pelo aroma a frutos vermelhos, onde predominam as cerejas. O sabor forte e a frescura complementada com os aromas a frutos vermelhos, tornam este vinho num dos protagonistas das mesas de verão. O final de boca é fresco e delicado. PVP: 4,49€

Quinta da Alorna Sauvignon Blanc

De aroma exuberante, esta monocasta eleva os sabores do mar, harmonizando com ostras, bivalves e pratos de ceviche. Este vinho apresenta casta 100% Sauvignon Blanc e as uvas são vindimadas manualmente no seu ponto ideal de maturação, contribuindo para o tão característico sabor estruturado, revelando um toque distinto de complexidade e uma boa mineralidade que combina com a fruta tropical madura. O final de boca do Quinta da Alorna Sauvignon Blanc é longo, persistente e saboroso. PVP: 6,49€

Quinta da Alorna Reserva Arinto&Chardonnay

Este vinho bem estruturado destaca-se pelo equilíbrio entre a acidez e a frescura do Arinto, a maturação do Chardonnay e a elegância da madeira. Com notas cítricas e mineralidade do Arinto, fruta amarela madura e nuances tostadas do Chardonnay. O Quinta da Alorna Reserva Arinto&Chardonnay de cor amarela é um vinho suave e equilibrado, que harmoniza com o peixe-rei desta época, a sardinha, mas também com a cavala, atum e espadarte. O final de boca é intenso e muito persistente. PVP: 7,99€

Para uma elevada experiência vínica, a enóloga da Quinta da Alorna, Martta Reis Simões, recomenda que os vinhos sejam servidos a 10º ou arrefecidos num frappé com gelo e água fria. Desta forma os vinhos Quinta da Alorna mantêm o frescor, elegância e sabores que harmonizam com os dias quentes e noites de verão.