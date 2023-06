Símbolos Jornada Mundial da Juventude percorrem concelho de Almeirim de 18 a 20 de junho

A Jornada Mundial da Juventude conta com dois símbolos que a acompanham e representam: a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. Nos meses que antecedem cada JMJ, os símbolos partem em peregrinação para serem anunciadores do Evangelho e acompanharem os jovens, de forma especial, nas realidades em que vivem.

A Cruz Peregrina tem 3,8 metros de altura e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani tem 1,20 metros de altura e 80 centímetros de largura. Já peregrinou por 90 países e tem-se afirmado como um sinal de esperança em locais particularmente sensíveis. O ícone de Nossa Senhora pretende ser símbolo da presença de Maria junto dos jovens. Está também associado a uma devoção mariana em Roma de percorrer as ruas para afastar perigos e desgraças. Antes e depois de cada viagem apostólica, o Papa Francisco reza na Igreja em Roma onde se encontra o original do ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani.

Os símbolos JMJ irão peregrinar pela Diocese de Santarém durante o mês de junho, sendo que estarão no concelho de Almeirim entre 18 e 20 de junho. A 18 junho, à noite, os Símbolos serão recebidos em Fazendas de Almeirim e farão visitas às pessoas e algumas entidades durante a manhã do dia 19. Depois continuam para localidades na charneca, no concelho da Chamusca e Alpiarça. No dia 20 junho, os Símbolos chegarão à Igreja Paroquial de Almeirim, pelas 07h45, para um momento de oração. De seguida vão percorrer as ruas de Benfica do Ribatejo, durante o início da manhã, continuando depois para Almeirim durante o resto do dia.

Estarão em exposição no recinto das Festas da Cidade, culminando com o Momento “Rumo à JMJ Lisboa 2023” em que decorre a despedida e posterior envio dos Símbolos para o concelho de Salvaterra de Magos.

Programa detalhado:

18 JUNHO (Fazendas de Almeirim)

21h15 – Receção dos Símbolos em Fazendas de Almeirim, na capela de S. José, seguindo-se a oração do terço.

19 JUNHO (Fazendas de Almeirim)

6h30 – Alvorada nas Fazendas de Almeirim, símbolos irão passar pelas ruas e cafés, ao encontro da freguesia

9h00 – Passagem pelo Centro Escolar de Fazendas Almeirim

9h15 – Passagem pela Junta Freguesia Fazendas Almeirim

9h30 – Passagem pela AAFFA (Associação Apoio às famílias de Fazendas Almeirim)

9h45 – Passagem por Paço dos Negros

10h – Passagem pela Escola Básica e Jardim de Infância Paço dos Negros.

Seguida de passagem pelas ruas com paragem em frente à Igreja

20 JUNHO (Almeirim e Benfica do Ribatejo)

7h45 – Receção na Igreja Paroquial Almeirim para oração com a comunidade

9h15 – passagem pela Junta Freguesia Benfica do Ribatejo

9h30 – passagem pela Igreja Matriz Benfica do Ribatejo

9h45 – receção no Centro Dia Benfica do Ribatejo, com pequeno momento de oração

11h00 – receção no Lar do Centro Paroquial de Almeirim

11h15 – Eucaristia no Lar do Centro Paroquial de Almeirim

12h30 – passagem pelo quartel BVA

12h45 – passagem pelo Posto GNR

13h00 – Paragem junto aos restaurantes/Praça Toiros

14h00 – visita ao Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim (CRIAL)

(a partir das) 15h00 – Visita dos Símbolos à Junta Freguesia de Almeirim, seguindo para a Câmara Municipal de Almeirim e depois até ao Centro Saúde Almeirim

17h00 – visita ao Lar S. José, com oração do terço

18h45 – peregrinação pela rua Moinho de Vento até ao recinto das festas

19h15 – chegada Festas da Cidade, com exposição dos símbolos

22h00 – Momento “Rumo à JMJ Lisboa 2023” e despedida