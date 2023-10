Troféu Resistência Motos 50cc em Foros de Benfica aberto a todos

A primeira prova do Troféu Nacional de Resistência de motos com cilindrada de 50 centímetros cúbicos vai decorrer, dia 12 de Novembro, na pista de Foros de Benfica, Almeirim, aberta a pilotos federados e não federados.

Este tipo de provas já é tradição em algumas zonas do país, mas na região está-se agora a tentar implementar com esta primeira iniciativa com a chancela de Federação de Motociclismo de Portugal, que confere uma garantia de qualidade técnica e de segurança.

A prova, aberta a duas categorias a 50cc e a 50 Livres, respetivamente motos com motor original e motos com motor melhorado/modificado, tem a duração de duas horas e cada equipa pode ter entre dois a três pilotos, sendo que os pilotos que não tenham licença desportiva têm de pagar o seguro no dia da corrida.

Está já garantida a participação de equipas do Norte, da Grande Lisboa e do Algarve. As verificações administrativas e técnicas, bem como os treinos livres e cronometrados, decorrem durante a manhã. À tarde arrancam as corridas.

Para os lugares do pódio, além de troféu, há uma lembrança para os pilotos constituída por vinhos da Adega de Almeirim. Vai haver ainda uma lembrança para o grupo que apresentar mais equipas em competição.

No troféu, em pista de terra, podem correr todos os tipos de motos, desde que tenham 50cc cúbicos e quadro homologado, independentemente de estarem matriculadas ou não. As motos não podem correr com equipamentos de estrada, como faróis e farolins. Os pilotos têm de dispor dos equipamentos de segurança habituais para esta provas motociclistas, como capacete, luvas, botas e colete.

As inscrições estão abertas no site da empresa de cronometragem, parceira da Descularte, organizadora do evento, no endereço https://www.lojadokart.com/?page_id=15730 e onde está também disponível o regulamento.

Para a organização esta corrida é importante para o lançamento da modalidade na região de Santarém e para promover e incrementar mais iniciativas motociclistas, numa zona com bastantes amantes das motos e do motociclismo.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: motor.descularte@gmail.com ou pelo tlm. 935333153.