Águas do Ribatejo recebe delegação da Moldávia

Uma delegação governamental da República da Moldávia visitou esta sexta-feira, 27 de outubro, a AR-ÁGUAS DO RIBATEJO, em Salvaterra de Magos.



A comitiva integrou representantes do governo e autoridades moldavas que estão em Portugal a convite do Banco Mundial, uma organização que integra 189 países membros e tem colaboradores de mais de 170 latitudes.

A escolha da AR, fora de Lisboa e em pleno Ribatejo, visa dar a conhecer um modelo consolidado em que um conjunto de sete municípios se agregou e criou uma empresa intermunicipal para gerir o abastecimento de água e o saneamento.

Francisco Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da Águas do Ribatejo fez as honras da casa.



“É um reconhecimento do que foi feito nesta região. Estamos muito orgulhosos, mas ao mesmo tempo conscientes da responsabilidade que temos para manter e, se possível melhorar, os níveis de qualidade dos serviços que prestamos a 140 mil pessoas”, refere.



A AR investiu 160 Milhões de Euros em infraestruturas e equipamentos mantendo a sustentabilidade com um tarifário socialmente justo e um dos mais económicos da região.

Francisco Oliveira, que lidera também o Município de Coruche, explicou que o modelo da AR está a ser aplicado em várias regiões de Portugal. E tem merecido o estudo de entidades nacionais e estrangeiras que pretendem conhecer o processo de criação e consolidação da empresa intermunicipal.



“Sentimos orgulho em saber que o Banco Mundial e as entidades aqui representadas nesta delegação reconhecem o trabalho feito pela AR. Somos uma entidade aberta para o mundo porque todos aprendemos com esta troca de conhecimento e experiências”, adianta.