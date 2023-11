A Associação Desportiva Fazendense venceu por 1-0 na receção ao Ferreira do Zêzere, em partida a contar para a oitava jornada do Campeonato Distrital da 1ª divisão de futebol.

Rodrigo Oliveira foi o autor do único golo da partida, convertido aos 12 minutos do primeiro tempo. Com este resultado, os charnecos somam 15 pontos no campeonato e estão a apenas quatro do novo líder, Fátima.

Este domingo, o Fazendense marca encontro, fora de portas, com o Vasco da Gama.