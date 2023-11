Torneio de Walking Football reuniu centena e meia de seniores em Almeirim

O III Torneio Nacional de Walking Football da época 2023/2024 contou com um total de 158 atletas seniores de nove equipas vindas de Almeirim, Torres Vedras, Castelo Branco, Caldas da Rainha, Oliveira do Bairro, Santo André, Portela, Loures e Rio de Mouro. O evento realizou-se no passado dia 31 de outubro, no Estádio Municipal de Almeirim, e para além dos atletas teve cerca de 80 adeptos a assistir.

O walking football é uma variante do futebol, em que não se pode correr, só andar e adaptada ao público sénior. Os torneios do Walking Football Portugal não tem vertente competitiva, sendo um tempo lúdico, de convívio e prática desportiva. Os atletas têm em média 69 anos e as equipas são mistas e constituídas por 30 por cento de mulheres.

As equipas deste torneio foram divididas em dois grupos, num total de 12 jogos por grupo. Sendo um torneio lúdico não houve vencedores nem classificação. No final do torneio decorreu a entrega de medalhas a todos os atletas.

O evento continuou com um almoço convívio na Quinta da Feteira e visita à reserva do cavalo do Sorraia. Os torneios dos próximos três meses são em Paredes, Lisboa e Montijo.