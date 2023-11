Socialistas almeirinenses apoiam Pedro Nuno Santos

Pedro Nuno Santos, candidato à liderança do Partido Socialista, marcou presença num encontro com militantes e simpatizantes do distrito de Santarém, no passado dia 28 de novembro, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, em mais um momento de campanha da candidatura a secretário-geral do partido intitulada “Portugal Inteiro”.

Muitos foram os militantes e simpatizantes almeirinenses que marcaram presença. O candidato socialista conta com o apoio de vários nomes locais, entre eles o ex-presidente da Assembleia Municipal de Almeirim, Dr. José Marouço, dois dos quatro presidentes de junta em exercício, Cristina Casimiro (Raposa) e João Apolinário (Fazendas de Almeirim), da atual coordenadora concelhia das Mulheres Socialistas, Teresa Aranha, do atual presidente de concelhia da Juventude Socialista, João Pedro Rabita, e de três dos seus antecessores, Eduardo de Oliveira, João Seixas e Joaquim Rafael Gomes, entre outros autarcas e dirigentes associativos do concelho que estiveram presentes.

Uma noite chuvosa e pouca convidativa a sair de casa, mas onde socialistas de todos os 21 concelhos do distrito demonstraram uma vez mais a sua forte mobilização em torno do candidato. No encontro, Pedro Nuno Santos sublinhou o trabalho realizado dos últimos oito anos pelo executivo socialista, exaltando o legado deixado por António Costa, o descongelamento e sucessivas actualizações das pensões sociais, o combate à precariedade laboral, os aumentos do salário mínimo nacional, as contas certas da economia do país, o investimento na escola pública, as melhorias, desafios e reforço do Sistema Nacional de Saúde.

Apontou ainda o dedo à oposição, lembrando a herança deixada em 2015 de que os portugueses não têm saudades, que os resultados eleitorais sucessivos conseguidos pelo PS nas últimas eleições legislativas refletem a sensação de ausência de alternativa à direita parlamentar e contrariou as recentes acusações de radicalismo direccionadas a si partilhadas por parte da oposição sublinhando “Defender o Estado Social não é ser radical, defender o Estado Social é ser socialista”.

A assembleia-geral eleitoral destas eleições internas, na qual os militantes socialistas elegerão o secretário-geral do partido e os respectivos representantes do concelho ao XXIV congresso nacional, realiza-se no dia 16 de dezembro, na Sede do PS Almeirim, na Praceta do Chapin, junto à Zona Norte.