Pátio do Jardim de Infância da AAFFA vai ser renovado com ajuda do programa Bairro Feliz do Pingo Doce

A causa “A trepar e a escorregar vamos brincar” da Associação de Apoio às Famílias de Fazendas de Almeirim (AAFFA) foi a vencedora do Programa Bairro Feliz, no Pingo Doce de Almeirim.

A associação vai ser apoiada com um donativo até mil euros para um causa que promova um impacto positivo na comunidade onde se insere. No caso da AAFFA, trata-se de um projeto para substituir substituição do equipamento para exterior já existente por um outro mais robusto e com capacidade de utilização em simultâneo por mais crianças.

“A trepar e a escorregar, vão estar sempre a brincar! Ajude a Associação de Apoio às Famílias de Fazendas de Almeirim a assegurar o bem-estar global das crianças e a distribuir sorrisos”, pode ler-se na descrição do projeto.

“Foi com grande entusiasmo que o Pingo Doce realizou esta terceira edição nacional do Bairro Feliz e assistiu à mobilização dos vizinhos e das instituições locais que inscreveram perto de três mil ideias de diversas tipologias e também, na fase de votação, à fortíssima participação dos clientes do Pingo Doce, de norte a sul do país e ilhas da Madeira e dos Açores, para votarem nas suas causas preferidas. Deixo uma palavra de agradecimento e orgulho pelo enorme empenho de todos nesta importante missão de promover Bairros mais felizes”, afirma Filipa Pimentel, Diretora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce.

A entrega dos donativos decorreu no passado sábado, dia 25 de novembro.