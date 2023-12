Clube Português de Autocaravanismo marca encontro e celebra aniversário em Almeirim

O Clube Português de Autocaravanismo realiza o seu 84º encontro e celebra o seu 34º aniversário, entre os dias de 26 a 28 de janeiro, em Almeirim.

O encontro dos autocaravanistas inicia no dia 26 de janeiro na Área de Serviço para Autocaravanas, junto à Arena d’Almeirim, onde os participantes se irão reunir, seguindo um jantar livre. No dia seguinte, está agendada uma visita à Adega Cooperativa de Almeirim e um almoço num dos restaurantes da zona.

No último dia, os autocaravanistas efetuam uma visita à cidade e a iniciativa termina com almoço.

O encontro e comemoração do aniversário do Clube será um momento de de reunião e celebração entre vários entusiastas do autocaravanismo, servindo também para debater algumas questões do setor.