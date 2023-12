Câmara testa faixas em alcatrão na Tróia

A Câmara Municipal de Almeirim, percebendo o que são as tendências europeias de mobilidade e meio ambiente, vai avançar com uma experiência na Rua Açores, entre a Rua Macau e a Rua Moçambique, no Bairro da Tróia.

A autarquia vai colocar uma faixa de 1,5 metros de alcatrão no lado esquerdo, que é o lado da circulação dos veículos. Do outro lado será o estacionamento, como está definido desde há mais de vinte anos. Essa faixa alcatroada vai permitir a circulação de pessoas e bicicletas, tendo as pessoas e as bicicletas prioridade sobre os carros.

A zona passará a ser uma zona de coexistência, definida no código da estrada, al bb) do Artº 1º. Nestas vias a velocidade máxima é 20 km/h.

“Assim com esta medida garantimos vários objetivos”, assume Pedro Ribeiro. O autarca garante “que as ruas continuam com as pedras, que têm enormes vantagens do ponto de vista ambiental. São permeáveis, acumulam muito menos calor que o alcatrão, algo importante na zona mais quente de Portugal. Impedem velocidades mais elevadas. Ao mesmo tempo mantemos o registo histórico. Por fim resolvemos o problema da mobilidade, incentivando o uso pedonal e das bicicletas e outras formas de mobilidade sustentável. Sei que isso implica reduzir velocidades, mas todos nós temos consciência que essa é a forma correta de ali circular.”

O projeto piloto será na Rua Açores, mas o presidente da Câmara diz que “vamos alargar a todas as ruas deste bairro e de outros locais da cidade que têm ruas em pedras.”