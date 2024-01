Parquímetros já estão em funcionamento na cidade de Almeirim

Já entraram em funcionamento os parquímetros nas três zonas da cidade, consideradas sensível e onde o estacionamento passa a ser regulado de forma diferente das demais.

Os parques e locais de estacionamento da cidade irão continuar a ser gratuitos, havendo lugar a mudanças, para já, em três espaços. O parque da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim será limitado a duas horas e a rua Dionísio Saraiva e o parque junto ao posto de correios do CTT são limitados a trinta minutos.

Para não ser alvo de multa de estacionamento (30 euros), os utilizadores devem retirar o bilhete da máquina, para que desta forma as autoridades possam aferir o tempo de utilização de cada veículo estacionado.

Após uma fase de sensibilização, a GNR de Almeirim irá agora punir os abusadores de acordo com a lei em vigor.

O novo Regulamento de Trânsito e Estacionamento, que prevê estas mudanças, entrou em vigor no passado dia 12 de outubro, em Diário da República.

O estacionamento para cargas e descargas também sofreu alterações no regulamento. Agora, a Câmara Municipal deve considerar as necessidades comerciais da zona ao determinar os lugares de estacionamento destinados a cargas e descargas, de forma a não prejudicar a circulação e a segurança do trânsito.

Também o tempo de permanência nos lugares de estacionamento para carga e descarga, estabelecido por despacho do presidente da Câmara ou do vereador do Pelouro do Trânsito, fica limitado até ao período máximo de 30 minutos consecutivos.

Outra alteração relevante diz respeito à sinalização de âmbito particular, nos quais se incluem os espelhos parabólicos ou placas de sinalização colocadas na via pública. Agora, a instalação ou substituição da sinalização de âmbito particular, para além de estar sujeita à autorização da Câmara Municipal, estará sujeita ao pagamento de uma taxa.

Por fim, o regulamento foi atualizado no que diz respeito à circulação de velocípedes, adequando-se a redação do mesmo às disposições do Código da Estrada atualmente em vigor.