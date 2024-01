2023 foi o ano mais ativo na vida da União de Veteranos de Almeirim

O UVA é constituído por associados com idades compreendidas entre os 33 e os 83 anos que gostam de jogar futebol, de conviver e são solidários. O ano que terminou foi o mais ativo.

O UVA é uma Associação dedicada ao futebol veterano, sediada em Almeirim e que divulga as gentes, costumes, tradições gastronómicas e produtos típicos do Concelho de Almeirim. Todos os anos é aprovado um plano de atividades, do qual faz parte um calendário com jogos de futebol veterano, uma Assembleia Geral, um Torneio de abertura denominado Torneio Sopa da Pedra, uma Festa de Natal, o Torneio Santeirim, a participação nas Tasquinhas da Cidade, a participação no Festival da Sopa da Pedra, uma digressão e a Festa de Encerramento. A época inicia-se em Setembro e termina em junho.

“O ano de 2023 foi mais um ano na vida do UVA que correu com normalidade pois conseguimos participar nas atividades propostas com veterania e simpatia, dignificando assim a Cidade de Almeirim”, vinca Pedro Borrego, ao Jornal O ALMEIRINENSE.

O Presidente da UVA assume que “o Santeirim é sempre um ponto alto na divulgação daquilo que deve ser o futebol veterano. Mais do que a vitória no Santeirim, para nós, foi muito importante que o Santeirim se tivesse realizado após a pandemia e que as pessoas continuassem a querer vir ao Distrito de Santarém, celebrar o futebol veterano.”

Pedro Borrego destaca ainda que o grupo “é constituído por associados com idades compreendidas entre os 33 e os 83 anos que gostam de jogar futebol, de conviver e são solidários. Fazer parte do UVA é integrar este grupo, ajudando-o com tempo, boa disposição e respeito. O espírito que se vive no UVA é um espírito de amizade, de ajuda e de colaboração entre os associados.”

Sobre quem considera que este é um elitista, o dirigente afirma que “é um grupo fácil de entrar para quem reúna as características necessárias para integrar uma associação de futebol veterano. Como referi anteriormente, no UVA existe um espírito de amizade e, talvez por isso, se possa pensar que o grupo é fechado. Claro que existem casos de pessoas que não se adaptaram, mas isso é normal, nem todas as pessoas se revêem neste tipo de grupos/associações.”

Apesar desta dinâmica, “neste tipo de associação, a renovação tem de existir porque parte da atividade passa por jogar futebol e, com a idade, a capacidade para o fazer com saúde, diminui. Assim, vamos renovando na medida do necessário, ou seja, na medida em que alguns associados deixam de estar em condições de poder jogar”, enfatiza Pedro Borrego.

O UVA é financiado pelas quotas dos associados, por donativos e por eventos em que participa. Por outro lado, como associação, em termos de infraestruturas e transportes, beneficia do apoio da autarquia de Almeirim. “Anualmente, tenta fazer uma digressão aberta às famílias e cujo pagamento fica a cargo dos associados fazendo o UVA, quando tem possibilidade, uma comparticipação. Quanto à participação em torneios, normalmente somos convidados para torneios livres de custos de inscrição”, explica a dinâmica.

A crise do aumento de preços também se sente no futebol veterano: “A nossa maior dificuldade prende-se com o aumento dos preços, nomeadamente das refeições e do custo de vida. Passo a explicar melhor: em cada encontro que realizamos, em Almeirim, somos responsáveis pela refeição de quem nos visita e o preço dessa refeição subiu bastante nos últimos anos. Por outro lado, as nossas fontes de financiamento mantêm-se e por essa razão, esse é o nosso maior problema.”

O mandato de Pedro Borrego termina em setembro de 2024 e o advogado não pretende continuar como presidente da direção do UVA e “espero deixar boas condições, tal como nos deixaram a nós, para que a próxima direção possa assegurar, de forma tranquila, os destinos do UVA.”