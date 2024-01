Projeto “Praia da Bairrada/ Bairradinha” aprovado

O Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, esteve presente em Vila Velha de Ródão, na cerimónia da assinatura do contrato de financiamento para a materialização do projeto “Praia da Bairrada/ Bairradinha”, na freguesia de Ferreira do Zêzere.

O projeto financiado contempla equipamento de apoio e restauração, estacionamento, acesso viário, zona de chegada à praia, um passadiço e arranjos exteriores, conferindo àquela praia fluvial as condições que neste momento se identificam como prementes e que a beleza natural do espaço, conjugada com a excelente qualidade da água, justifica.

A sinalética a instalar permitirá também a valorização da fauna e da flora do concelho em geral e, em particular, daquela zona em que o rio abraça o território de forma singular.

O investimento ascende a 512.311,48 euros, a que corresponde um incentivo não reembolsável de 352.160,54 euros a garantir pelo Estado, através do Turismo de Portugal, no âmbito do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido para a promoção e valorização dos recursos turísticos dos concelhos do interior do país.

Para o Presidente da Câmara, Bruno Gomes, este é o início de um trabalho de valorização da oferta turística de qualidade na Bairrada/Bairradinha e do concelho, há muito ansiado por residentes e turistas.



Fotografias: Luís Biscaia / Rádio Condestável