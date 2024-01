Hospital de Santarém com novo sistema de visitas aos doentes internados

A partir de hoje, dia 25 de janeiro, o Hospital Distrital de Santarém (HDS), integrado na Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), tem um novo sistema de visitas aos doentes internados com controlo de acesso através dos quiosques digitais. O objetivo é melhorar o atendimento, garantindo uma gestão eficaz das visitas.

Com este novo sistema agora implementado, é atribuído um código de visita ao utente internado que se encontra disponível na aplicação móvel (app) myULSLEZÍRIA e é enviado através de email aos visitantes permitidos.

Para validar o código de visita é obrigatório introduzir o Cartão do Cidadão no quiosque. No caso de não se encontrar munido do mesmo, o visitante deve dirigir-se ao Serviço de Informações para proceder à sua identificação.

O esquema de visitas está disponível em: https://www.hds.min-saude.pt/normas-de-acesso-e-horario-de-visitas/