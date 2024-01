BV Almeirim e VMER salvam homem em paragem cardiorrespiratória em Almeirim

Dois operacionais dos Bombeiros de Almeirim e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém salvaram a vida a um homem, de 51 anos, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória, na tarde desta quinta-feira, 25 de janeiro, na rua 5 de Outubro, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense no local, o homem estava a andar na rua quando colapsou. Populares que se encontravam naquela zona correram em seu auxílio e perceberam a gravidade da situação, tendo de imediato chamado os meios de socorro e iniciado as primeiras manobras de reanimação.

Assim que acionados, os operacionais dos bombeiros de Almeirim rapidamente se colocaram no local e continuaram as manobras de reanimação com mais meios. Minutos depois, chegou a equipa da VMER que, com recurso a um desfibrilhador, conseguiu reverter a situação, em conjunto com os operacionais dos BVA.

Após estabilizado no local, o homem foi transportado para o Hospital de Santa Marta, em Lisboa, onde se encontra internado.

A rapidez do alerta e deslocação dos meios de socorro, foi essencial para um desfecho feliz nesta situação.