Atividades para seniores na aldeia do Pinheiro Grande integram oferta da Rede de Universidades Sénior

Deram início no passado dia 22 de janeiro, na aldeia do Pinheiro Grande (Chamusca), as atividades para seniores, numa iniciativa do Município da Chamusca em parceria com a Sociedade de Instrução e Recreio do Pinheiro Grande, integradas na oferta da Rede de Universidades Sénior do Concelho da Chamusca (RUSCha). A falta de oferta nesta área na localidade, acabava por se tornar um constrangimento para quem gostava de frequentar as aulas e não podia deslocar-se à sede de Concelho.

As sessões tiveram início no dia 23 de janeiro, contaram com a participação entusiástica de cerca de 20 alunos e decorrem na sede da Sociedade de Instrução e Recreio do Pinheiro Grande. Este é um marco muito importante para a população do Pinheiro Grande e um passo fundamental na área do Envelhecimento Ativo e Saudável.

A Rede de Universidades Sénior do Concelho da Chamusca conta atualmente com mais de 120 seniores inscritos, das várias Freguesias do Concelho, sendo que a expetativa é que este número aumente à medida que o projeto avance. Do plano curricular fazem parte 13 disciplinas do tronco comum, sete das quais sessões práticas de duas horas por semana e seis sessões teóricas de uma hora por semana.

A RUSCha é um projeto promovido pela Câmara Municipal da Chamusca em parceria com as Juntas de Freguesia do Concelho e com a Sociedade de Instrução e Recreio do Pinheiro Grande, que aponta para um modelo evolutivo da Educação Sénior e tem como objetivo promover e fortalecer o envelhecimento ativo e saudável da população idosa, garantindo igualdade de acesso a oportunidades educativas e culturais de qualidade em todas as freguesias do concelho, bem como estimular a participação ativa e inclusiva dos idosos no desenvolvimento das suas comunidades.

Na componente prática os alunos vão poder desfrutar de disciplinas de Relaxamento de Movimento, Artes Performativas, Artes Plásticas e Decorativas, Clube de Jornalismo, Saúde Nutrição e Bem-Estar, Área de Projeto e Formação Musical. O plano mais teórico é composto pelas disciplinas de Conhecimento e Cultura Geral, Direitos e Cidadania, Tecnologias e Inovação, Culturas do Mundo, Ciências e Experiências e Jogos Matemáticos e Raciocínio.

Refira-se que atualmente os números de envelhecimento alertam-nos para uma responsabilidade redobrada nesta área, sendo que em 2050, pela primeira vez, haverá mais idosos do que crianças menores de 15 anos e em 2000 já havia mais pessoas com 60 anos ou mais do que crianças menores de 5 anos. O número de centenários aumentará globalmente de 316.600 em 2011 para 3.2 milhões em 2050. Estima-se que haja 55 milhões de pessoas portadoras de demência em todo o mundo e que esse número suba para 78 milhões até 2030 e para 139 milhões até 2050, o que torna o Envelhecimento Ativo e Saudável uma área prioritária de atuação nos territórios, sobretudo naqueles com maior índice de envelhecimento.