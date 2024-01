Temporada 2024 com grandes nomes na Monumental Celestino Graça em Santarém

A Associação Sector 9 apresentou, na manhã de dia 27 de Janeiro, os cartéis que compõem a Temporada 2024, ano em que se celebram 60 anos da Monumental Celestino Graça, no Largo do Seminário em Santarém.

A temporada inicia-se a 16 de março, durante as Festas de São José, onde em praça vai estar toda a família Ribeiro Telles, para celebrar mais uma alternativa de um descendente de Mestre David Ribeiro Telles, Tristão Ribeiro Telles Queiroz. A acompanhar este jovem cavaleiro, eleito Cavaleiro Praticante triunfador na Temporada 2023, prémio atribuído na III Gala da Tauromaquia, vão estar António Ribeiro Telles, Manuel Telles Bastos, João Ribeiro Telles e António Ribeiro Telles (Filho), que vão lidar toiros de Herdeiros de David Ribeiro Telles. As pegas estão confiadas aos Grupos de Forcados Amadores de Santarém e do Aposento da Moita do Ribatejo.

Durante a Feira Nacional de Agricultura realizam-se mais duas corridas nos dias 8 e 10 de Junho. A 8 de junho, na Corrida de Toiros dos Agricultores/CAP, assinalam-se os 60 anos da Monumental Celestino Graça. Em praça, vão estar os cavaleiros Francisco Palha, Miguel Moura e João Salgueiro da Costa e pegam em solitário os Forcados Amadores de Santarém. Neste mesmo dia, há um concurso de ganadarias que conta a participação das ganadarias Veiga Teixeira e Dr. António Silva, com três toiros cada.

No dia 10 de junho, na Corrida do Dia de Portugal, destaque para a participação de Roca Roy que vai lidar a pé com 2 toiros de Álvaro Núñez. O programa fica completo com os cavaleiros João Moura Júnior e João Ribeiro Telles, acompanhados pelos Forcados Amadores de Santarém e pelos Forcados Amadores de Montemor. Os toiros para as lides a cavalo são oriundos da ganadaria de Murteira Grave.

Perante uma plateia repleta de aficionados, Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, agradeceu o trabalho feito pela Associação Sector 9 e referiu que “queremos ser diferenciadores e afirmar o mundo taurino em Santarém, garantido a preservação e continuidade desta tradição”.

Os bilhetes já se encontram à venda na ticketline.