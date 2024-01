Faleceu Padre António Garcia

O Padre António Garcia, que exerceu o sacerdócio em Almeirim mais de 40 anos, faleceu hoje.

As cerimónias das exéquias do Rev. Padre Garcia realizam-se já esta terça-feira com a chegada do corpo à Igreja Paroquial de Almeirim, pelas 16h.

Pelas 17h30 realiza-se a missa e também às 21h.

Esta quarta-feira, pelas 9h há uma missa e depois o corpo seguirá em cortejo fúnebre para a freguesia do Freixo, concelho de Almeida distrito da Guarda.

Já pelas 15h realiza-se, na Guarda, Missa seguindo depois para o cemitério local.



