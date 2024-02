Proabraçar festeja 17 anos

A Associação ProAbraçar festejou, este sábado, 17 anos de atividade.



A ProAbraçar é uma Associação sem fins lucrativos que nasceu resultante de um trabalho de Voluntariado de uma Equipa de apoio e intervenção na área da Toxicodependência e Alcoolismo direcionado aos jovens do concelho de Almeirim, “Café Convívio” – (Projeto de Apoio e Encaminhamento para Comunidades Terapêuticas).



Dado a necessidade inequívoca de dar resposta a vários pedidos de apoio, por parte de famílias carenciadas, houve a necessidade de alargar a natureza dos serviços de apoio social prestados.



Em 2007, surgia o Projeto Abraçar, hoje, Associação ProAbraçar, legalmente constituída em 2015, formada por um conjunto de voluntários, entre eles, Técnicos e profissionais da Área Social e Educação, em que através do movimento de voluntariado prestavam um conjunto de serviços de apoio ao serviço do concelho.



A Associação detém uma diversa área de intervenção, sendo os públicos para os quais são direcionadas as ações, comunidade Migrante, indivíduos e famílias mais vulneráveis economicamente e em risco de Exclusão Social, a residir no nosso concelho.

“Queremos continuar a percorrer este caminho juntos, fazendo a Diferença na vida de quem passa por Nós. Um agradecimento a Todos os que passaram pela nossa História e contribuíram para que hoje, pudéssemos Abraçar mais!”, diz a instituição.