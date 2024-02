ULS Lezíria acolhe profissionais do ACES Lezíria

Com a criação da Unidade Local de Saúde da Lezíria, um grupo de profissionais do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria (ACES Lezíria) transitará para as instalações do Hospital Distrital de Santarém (HDS), um processo que decorrerá de forma gradual.

Neste contexto, teve lugar no dia 6 de fevereiro uma primeira sessão de acolhimento liderada pelo Conselho de Administração, na qual marcaram presença os responsáveis dos serviços que acolhem este grupo de 19 profissionais, nomeadamente: Recursos Humanos, Compras e Logística, Serviços Financeiros, Gestão de Doentes, Gestão de Projetos e Secretariado.

Ao intervir, a presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Tatiana Silvestre, deu as boas-vindas ao grupo de profissionais, salientando: “Contem connosco para aquilo que for necessário.”

Recorde-se que a recém-criada ULS Lezíria integra o HDS e o ACES Lezíria, passando a reunir quase 2 400 profissionais de saúde. Serve cerca de 200 000 utentes de nove concelhos pertencentes ao distrito de Santarém, nomeadamente Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Coruche, Golegã, Salvaterra de Magos, Santarém, Rio Maior e Chamusca.