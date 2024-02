A um mês da grande corrida de Almeirim: Grande campanha de outdoors

A um mês deste grande acontecimento, a empresa DosesDeBravura, em representação da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, vem por este meio divulgar a mega campanha de outdoors de promoção da corrida do próximo dia 24 de março (Domingo de Ramos) às 16h em Almeirim.



Os outdoors encontram-se localizados em Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Chamusca, Marinhais, Pegões, Tomar e Torres Novas.





Informamos também que as reservas podem ser feitas através do número de telemóvel 910 939 645 e que os bilhetes já se encontram à venda na ticketline, na sede da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim das 9h às 18h e estarão à venda nas bilheteiras da praça a partir do dia 10 de março.



O cartel é composto pelos cavaleiros António Ribeiro Telles e Luís Rouxinol Jr. e pelo rejoneador navarro Pablo Hermoso De Mendoza, no ano da sua despedida das arenas.



As pegas estarão a cargo dos forcados amadores da Chamusca, do Aposento da Chamusca e do Cartaxo e os toiros serão de seis prestigiadas ganadarias, sendo elas, Ribeiro Telles, Passanha, Varela Crujo, Ascensão Vaz, Romão Tenório e Dr. António Raul Brito Paes.