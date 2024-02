O evento desportivo 24H BTT Coruche Inspira foi hoje, dia 23 de fevereiro, distinguido pelo programa Município Amigo do Desporto com o primeiro lugar na categoria regional/nacional (município de 10.001 a 25 mil residentes) dos Eventos Desportivos Municipais do Ano 2024.



Ainda no âmbito do mesmo processo de reconhecimento, também a Corrida das Pontes, que este ano se realiza a 26 de maio, foi distinguida como evento recomendado na categoria internacional. As distinções foram entregues às autarquias na terceira edição do seminário “O desporto precisa de todos. Como?”, que decorreu no Cineteatro Messias, na Mealhada. Fátima Galhardo, vice-presidente da Câmara Municipal de Coruche, recebeu a distinção em representação do Município.



+ info: 24H BTT Coruche Inspira eleito Evento Desportivo Municipal do Ano – Câmara Municipal de Coruche (cm-coruche.pt)