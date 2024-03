Mariza Liz, Ivandro e David Antunes nas Festas de S. José em Santarém

Santarém volta a celebrar as Festas de S. José, de 15 a 19 de março. A maior parte das iniciativas do programa decorrem, maioritariamente no Campo Infante da Câmara, e contam com a essencial e preciosa participação das forças vivas da Cidade, organizadas em prol “dos nossos habitantes e de todos quantos nos visitam”.

Esta celebração digna da memória de S. José, com organização a cargo da autarquia Scalabitana, combina as vivências do sagrado e do profano, promove o artesanato e a gastronomia do Concelho, com tasquinhas e restaurantes das nossas associações, e oferece concertos para todas as faixas etárias, com destaque para artistas David Antunes, Ivandro, Jorge Guerreiro, Mariza Liz, Banda Acesso e a Orquestra Típica Scalabitana.

A organização, a cargo da autarquia Scalabitana, pretende manter a tradição de continuar a convidar grupos de Santarém, no que diz respeito à animação das Festas.

Programa:

Dia 15 de março, às 10h30, tem lugar a Evocação do 877º Aniversário da Conquista de Santarém, no Jardim Portas do Sol, com hastear de bandeiras e deposição de coroa de flores junto à Estátua de D. Afonso Henriques.

O recinto das Festas abre às 12h00 e partir dessa hora, na Praça das Freguesias, no Pátio da Casa do Campino, há partilha de sabores, cantares e saberes do nosso Concelho.

Às 18h00, decorre a inauguração das Festas de S. José, no Campo Infante da Câmara, e com a tradicional homenagem a Celestino Graça, junto ao seu monumento que conta com a participação de Romeiros, Campinos e Acordeonistas. A abertura das Festas conta ainda com uma Formatura de receção/abertura das festas com alunos de uma escola básica do Concelho, numa organização da Polícia de Segurança Pública, em frente à Casa do Campino.

A partir das 19h00, o Conservatório de Música de Santarém apresenta o Concerto “Orquestras em Palco”, no Salão Nobre da Casa do Campino. Das 19h00 às 20h00, a Escola de Flamenco e Sevilhanas apresenta “Bailando Santarém”, no Palco Principal do Recinto das Festas de S. José.

Às 22h30, David Antunes com Midnight Band & Jessica Cipriano e Emanuel Moura, seus convidados, sobem ao Palco Principal do Recinto das Festas de S. José.

Às 00h00, há Largada de Toiros, na Manga do Recinto das Festas.

De 15 a 19 de março, ao nível da gastronomia, tem lugar o Festival das Sopas, que conta com a participação de catorze (14) associações de cinco (5) freguesias do Concelho, as habituais tasquinhas e a Praça das Freguesias, em que participam dezoito (18) freguesias do Concelho.

No dia 16, às 11h30, tem lugar o Desfile Etnográfico com os Ranchos Folclóricos do Concelho, com saída da Praça Sá da Bandeira, passagem pela Rua Capelo e Ivens, Rua Serpa Pinto, Rua Guilherme de Azevedo, Avenida Afonso Henriques, em direção ao Recinto das Festas.

Das 12h30 às 24h00 há Mostra de Folclore com os Ranchos Folclóricos do Concelho: Grupo Folclórico de Abitureiras, Grupo Cultural e Etnográ­fico de Alcanhões, e com o Rancho Folclórico da Sociedade Recreio e Educativa da Romeira, em frente à Casa do Campino.

Às 16h00, tem lugar a Corrida de Toiros de início da Temporada, das Festas de São José, na Monumental Celestino Graça, com Alternativa de Tristão Ribeiro Telles Queiroz. Bilhetes à venda na Ticketline: https://ticketline.sapo.pt/salas/sala/2266 , no Posto de Turismo de Santarém, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00 e aos sábados e domingos, das 10h00 às 16h00, e no Campo Pequeno, das 10h00 às 22h00, de segunda a sexta-feira. Mais informações, através do telefone: 914 094 038.

Pelas 22h30, Ivandro, uma das vozes mais ouvidas de Portugal, sobe ao Palco Principal do Recinto das Festas de S. José.

No dia 17 de março, às 10h30, tem lugar a Homenagem aos Funcionários da Câmara Municipal de Santarém, aposentados em 2023, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

A Orquestra Típica Scalabitana- OTS volta a atuar no Claustro da Casa do Campino, no dia 17 de março às 18h30, e tem como convidada Celina da Piedade, acordeonista, cantora e compositora portuguesa, no ano em que a OTS comemora o seu 78.º Aniversário, pelo que, convida os Scalabitanos e todos quantos nos visitam a homenageá-la, assistindo ao espetáculo.

Às 19h00 decorre a Gala Equestre Miguel da Fonseca, na Manga do Recinto das Festas de S. José.

Pelas 22h30, o cantor popular, Jorge Guerreiro sobe ao Palco Principal do Recinto das Festas de S. José.

Às 00h00 há Largada de Toiros, na Manga do Recinto das Festas de S. José e às 00h30, tem início a Noite de Tunas, no Palco Principal.

No dia 18 de março, para além da Praça das Tasquinhas, das 12h00 às 24h00 e da Praça das Freguesias, das 12h00 às 20h00 e do Festival das Sopas, das 12h00 às 24h00, pelas 18h00, o Salão Nobre da Casa do Campino recebe o Conselho Municipal da Juventude que tem como principal objetivo estabelecer os planos e programas de incentivo aos jovens na atuação de problemáticas sociais, políticas e humanas, no sentido de comunidade e interajuda. Neste evento será efetuada a Assinatura do Protocolo com a ERTAR – Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, com vista à instalação da Delegação do Turismo do Ribatejo, em Santarém.

Das 18h00 às 20h00 há batismos e atividades Equestres, no Picadeiro do Recinto e às 20h00 há Treino com o Grupo de Forcados dos Leões da Agrária, numa organização da Associação Setor 9, em articulação com a Associação de Romeiros de Santa Maria.

Às 22h30, Marisa Liz sobe ao Palco Principal do Recinto das Festas de S. José para apresentar o espetáculo “Girassóis, Tempestades e Mensagens de Amor” que terá “vários momentos inesperados e muitas mensagens de amor”.

Pelas 00h00 tem lugar um Espetáculo Pirotécnico – Fogo de artifício, no Recinto das Festas de S. José, que pretende assinalar as comemorações do Feriado Municipal, e a entrada no Dia de S. José, dia 19 de março.

Às 00h15, há Largada de Toiros, na Manga do Recinto das Festas de S. José.

Pelas 00h30, a festa continua com um DJ, no Palco Principal.

Dia 19 de Março, Dia de S. José – Patrono desta Cidade e Feriado Municipal, das 08h30 às 10h30, decorre a Formatura do Corpo de Bombeiros Sapadores de Santarém e entrega de Condecorações aos Bombeiros Sapadores de Santarém, no Edifício dos Paços do Concelho.

Das 10h00 às 12h00 há batismos e atividades Equestres, no Picadeiro do Recinto, numa organização da Associação Setor 9, em articulação com a Associação de Romeiros de Santa Maria.

Entre as 10h00 e as 20h00, na Praça das Freguesias há partilha de sabores, cantares e saberes do nosso Concelho, no Pátio da Casa do Campino.

Às 11h00 há Missa de S. José, na Igreja da Nossa Senhora da Conceição – Catedral de Santarém, presidida por D. Manuel Traquina, Bispo de Santarém e às 11h45, decorre a Procissão de S. José, um dospontos altos destaFesta, que percorre as principais ruas e largos do Centro Histórico, que reúne as associações e grupos culturais do Concelho, entidades oficiais, padres da Cúria Diocesana, acompanhada pela Sociedade Filarmónica de Instrução e Cultura Musical da Gançaria.

Das 12h00 às 24h00, decorre, na Praça das Tasquinhas, Animação Musical tradicional, na Cavalariça 1 da Casa do Campino, das 12h00 às 24h00, decorre o Festival das Sopas.

A partir das 15h30, tem lugar a Cerimónia de Homenagem a diversas individualidades e instituições do concelho de Santarém, no Convento de S. Francisco. A entrega de medalhas municipais tem como objetivo distinguir as pessoas singulares ou coletivas que se destacaram pelo seu significativo contributo no campo autárquico, nos vários ramos das ciências, na atividade cultural e desportiva, económica, humanitária, ou outras de notável importância e de cujos atos produziram assinaláveis benefícios para a Cidade e ou para o Concelho, que justificam esse reconhecimento.

Das 16h00 às 20h00 há batismos e atividades Equestres e às 17h00, demonstração de Toureio com a Escola de Toureio da Moita do Ribatejo e Treino com o Grupo de Forcados Amadores do Futuro de Santarém, numa organização da Associação Setor 9, em articulação com a Associação de Romeiros de Santa Maria.

Pelas 17h30, decorre a entrega e bênção por D. José Traquina, Bispo de Santarém, das novas Ambulâncias a oferecer aos Corpos dos Bombeiros Voluntários do Concelho e entrega de louvores individuais aos operacionais que integraram missões internacionais, em 2023, nos Paços do Concelho.

Esta cerimónia conta ainda com um reconhecimento público, através da atribuição de um louvor individual aos operacionais dos bombeiros do Concelho que estão envolvidos com esta missão e pertencem, através de vínculo profissional ou voluntário, aos corpos de bombeiros do município de Santarém.

Às 18h00, tem lugar o lançamento do Livro “O Último Engraxador”, de João Serrano, no emblemático Café Central (Rua Guilherme de Azevedo).

Pelas 19h00, há animação musical com a Banda Acesso, no Recinto das Festas de S. José.

Integrado no programa das Festas de S. José, no dia 23 de março, o Convento de S. Francisco recebe “Tejo a Copo”, numa organização da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo – CVR Tejo. Santarém é uma das cidades da Rede Cidade Europeia do Vinho, pelo que este ano, esta iniciativa conta com a participação de vinte e seis (26) produtores de Vinhos do Tejo certificados.

Este evento tem um horário alargado, começando com acesso exclusivo a profissionais do setor, da parte da manhã e é aberto ao público, da parte da tarde. A entrada é gratuita, mas a degustação dos vinhos requer a compra de um copo do evento. Haverá três provas de vinhos comentadas pelo sommelier Rodolfo Tristão, além de uma loja de vinhos com ofertas especiais dos produtores participantes. A oferta gastronômica contará com seis petiscos de restaurantes locais, acompanhados de música ao vivo.

As Festas de S. José dão a conhecer ao distrito de Santarém e ao País o que Santarém tem de melhor. Durante os cinco dias das festas, os visitantes podem contar com batismos e atividades equestres, atividades tauromáquicas, gastronomia pelas tasquinhas do Concelho, produtos regionais, música, atividades desportivas, animação cultural e artesanato, bares e diversões.