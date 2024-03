Tio Jel sobe ao palco do Cineteatro da Chamusca

O Município da Chamusca está prestes a receber o segundo espetáculo inserido no Círculo de Comédia de stand up comedy, que teve início em janeiro e decorre até ao próximo dia 25 de maio, no cineteatro da Chamusca. Depois do sucesso de Francisco Menezes, agora é a vez do Tio Jel subir ao palco numa onda de humor irresistível, que promete um verdadeiro espetáculo de gargalhadas.

Nuno Duarte, mais conhecido por Tio JEL, um nome incontornável da comédia portuguesa dos últimos 20 anos, sobe ao palco do Cineteatro da Chamusca no próximo sábado, 16 de março, pelas 21h30, para apresentar o espetáculo “Excesso de Bagagem”, o primeiro solo de stand up comedy do artista, no qual se despe de qualquer personagem.

O Tio JEL vai partilhar “teorias divertidas, sarcásticas, observações da atualidade e extraordinárias histórias de bastidores, que guarda dos seus mais de 20 anos de carreira no mundo do entretenimento. Nos últimos anos criou um personagem intemporal, o energético Tio JEL do Sal Grosso, que tem feito as delícias de miúdos e graúdos com os seus vídeos virais e as suas músicas bem animadas com milhões de visualizações nas várias plataformas.

O Círculo de Comédia continua em abril com Manuel Cardoso (13 de abril), um dos mais populares e requisitados humoristas da nova geração. Com uma abordagem inteligente e perspicaz, oferece uma visão humorística sobre os temas do dia-a-dia. O humorista integra atualmente a equipa de guionistas do “Isto É Gozar Com Quem Trabalha”, programa de Ricardo Araújo Pereira, transmitido semanalmente na SIC, e faz parte do elenco de “Falsos Lentos”, um podcast semanal de humor sobre futebol. Manuel Cardoso é o terceiro humorista a subir ao palco do Cineteatro para apresentar “Red Flag”, o seu novo espetáculo a solo.

Dário Guerreiro, o humorista algarvio que ficou conhecido com a expressão “Môce dum Cabréste”, através dos seus vídeos no youtube, fecha o Círculo de Comédia com o seu espetáculo “Pequeno Problema” (25 de maio). Com o seu estilo descontraído e cativante, garantirá momentos de puro entretenimento.

Esta é uma oportunidade para participar nesta experiência única de stand-up comedy, onde a boa disposição e o riso vão contagiar cada espetador. Prepare-se para se divertir, para rir e para sair de cada um dos espetáculos repleto de boa-disposição. Cada um dos comediantes traz consigo um estilo único, oferecendo ao público uma diversidade de piadas, observações humorísticas e comentários sarcásticos.

Os bilhetes para o espetáculo “Excesso de Bagagem” têm um valor de 12,50€ e estão à venda em Ticketline.pt e no Balcão Único do Município da Chamusca. Os jovens com Cartão Jovem Municipal da Chamusca terão um desconto de 50%.